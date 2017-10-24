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    Политика

    Порошенко о досрочных выборах. Не будет

    (обновлено: )9302
    По словам главы украинского государства, на данный момент осталась меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию выборов президента и Верховной Рады, поэтому никаких досрочных выборов не будет.
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что досрочных выборов в стране не будет.

    Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной Рады в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Осталась меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию выборов президента и Верховной Рады. Как я вам говорил, никаких досрочных выборов не будет", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

    Плановые выборы парламента и главы государства пройдут осенью и весной 2019 года.

    В прошлый вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

    В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.

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