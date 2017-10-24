Участников митинга под Радой призвали идти на помощь Коханивскому

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко Андрей Лозовой призвал участников митинга под Верховной Радой поддержать комбата добровольческого батальона Николая Коханивского, который находится в Святошинском райсуде Киева, где ему пытаются избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в СИЗО.

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"Вместо того, чтобы пикетировать пустую — пустую, бл…ь, пустую, где никого нет, бл…ь — Верховную Раду, где никого нет — может, лучше давайте на суд поддержать Николая Кохановского?.. Или глупые инсинуации грузинского гастролера вам дороже реальных действий украинского националиста, боевого командира, раненого и на фронте, и на Майдане Героя? Разве вам дороже нашего нацика, нашего собрата и самого жертвенного бойца, этот беспринципный заеда?.. Вместо того, чтобы поддерживать беспринципных п…ов — поддержите, пожалуйста, Николая", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.