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    Политика

    Социологи назвали число партий, которые могут пройти в Раду

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    (обновлено: )39908
    По данным социологов, имеет шансы попасть в парламент объединение националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и организации "Правый сектор". В случае создания такого объединения за него готовы отдать голоса 4,2% опрошенных.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Восемь партий пройдут в Верховную Раду Украины в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, следует из результатов исследования социологической службы Центра Разумкова, которые опубликованы на сайте центра в понедельник.

    Очередные выборы в Раду запланированы на осень 2019 года.

    Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото
    samopomich.ua
    Список кандидатов в министерства. Опрос депутатов

    На вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, 13,6% респондентов ответили, что отдали бы свой голос за партию "Блок Петра Порошенко", 10% — партию "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, 8,9% — партию "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 8,6% — "Оппозиционный блок", 6,8% — партию "За жизнь" депутата Вадима Рабиновича, 6,5% — "Радикальную партию" Олега Ляшко и 5,9% — партию "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового.

    Кроме этого, имеет шансы попасть в парламент объединение националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и организации "Правый сектор". В случае создания такого объединения за него готовы отдать голоса 4,2% опрошенных.

    Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей.

    Опрос был проведен с 6 по 11 октября, в нем приняли участие 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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    Напомним, по данным GfK Ukraine, почти 70% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

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