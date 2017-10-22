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    Политика

    Кабмин назвал условия лишения статуса участника боевых действий

    (обновлено: )12710
    Среди прочего, лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления.
    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Кабмин постановил, за какие правонарушения могут лишить воинов АТО льготного статуса. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413, сообщает Ukrainian military pages.

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    Лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.

    "Изменения, внесенные постановлением КМУ от 18 октября 2017 № 789, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, при наличии обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации о участие в АТО или по личному заявлению лица", — отмечается в сообщении. 

    Также в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, внесены изменения о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы. 

    Ранее депутат Верховной Рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий считает, что бывшие участники АТО могут стать основной движущей силой нового "майдана", если он произойдет.

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