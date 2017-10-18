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    Политика

    Януковичу разрешили остаться в России до 26 октября 2018 года

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    Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. МВД России продлило право на временное убежище для бывшего президента Украины Виктора Януковича до 26 октября 2018 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года", — пишет газета.

    Напомним, Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства.

    По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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