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    Политика

    Уволен первый замглавы Службы внешней разведки

    (обновлено: )94
    Президент Петр Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Игоря Разинкова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

    "Освободить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в указе.

    Другие подробности не приводятся.

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    В сентябре президент назначил нового начальника Службы внешней разведки Украины, им стал глава миссии при НАТО Егор Божко. Позже Порошенко освободил от должности замглавы Службы внешней разведки Павла Пашковского.

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