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    Политика

    В БПП уверены, что сторонники Саакашвили хотят захватить власть любой ценой

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (568)

    (обновлено: )42220
    Глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов отметил, что ни сам Михаил Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули.
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Facebook Віталій Уманець

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Сторонники лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили ставят целью захват власти в Украине любой ценой, считает глава президентской фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    "Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

    "Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", — приводит слова Герасимова агентство УНИАН.

    Также он призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, поскольку такие действия являются "неправильными".

    Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.

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