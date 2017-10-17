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    Политика

    Нардеп предложил план "развала" России

    (обновлено: )6802
    По мнению Дмитрия Яроша, предпосылкой "освобождения Крыма" является "развал России". Народный депутат предложил тратить больше денег на обеспечение спецслужб.
    Дмитрий Ярош
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Украина сможет завладеть Крымом после "развала" России, считает депутат Верховной Рады, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В интервью "Апострофу" он заявил, что является сторонником "переноса войны на вражескую территорию, если нет других вариантов".

    "Предпосылкой освобождения Крыма является развал России. И наши спецслужбы – я всегда об этом говорил – должны уделять этому очень большое внимание. Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору, все эти определенные автономные группы", — подчеркнул Яроша.

    Он добавил, что бюджетные деньги надо вбрасывать "в наши спецслужбы", чтобы "они работали системно над этим".

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    "Россия должна была бы не нами заниматься, а своими внутренними проблемами. Тогда бы нам было гораздо легче", — заключил нардеп.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия должна развалиться под влиянием внутренней и внешней ситуации, только тогда планы Украины вернуть Крым и часть Донбасса станут реальными.

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