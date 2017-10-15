Фигуранта скандала с Минобороны будет защищать экс-замгенпрокурора

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления Transparency International Украина. Об этом в воскресенье сообщается на странице организации в Facebook.

"Член правления Transparency International Украина, партнер юридической компании "Василь Кисиль и Партнеры" Виталий Касько сложил полномочия", говорится в сообщении.

Свое решение Виталий Каско объяснил тем, "что как руководитель практики уголовного права одной из ведущих юридических компаний в Украине, он, вероятно, будет участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", сообщили в организации.

Скриншот с Facebook

При этом, по данным СМИ, Касько намерен защищать интересы компании "Трейд Коммодити", которая фигурирует в скандале с закупкой топлива для Минобороны.

"16 октября Виталий Касько намерен принять участие в пресс-конференции скандально известной компании "Трейд Коммодити" относительно позиции компании по уголовному делу НАБУ о закупке топлива Минобороны и выступать там в качестве партнера юридической компании "Василь Кисиль и партнеры", — сообщает "Украинская правда".

Компания "Трейд Коммодити", которая фигурирует в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 миллиардов гривен. Кроме тендеров Минобороны, "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.