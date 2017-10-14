Россия не примет участие в Генассамблее ПАЧЭС в Киеве

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Россия не сможет участвовать в Генассамблее Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве в конце года, поскольку Украина, как страна организатор, не направила приглашение, это первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации, заявил руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве. Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда", — сказал Емельянов журналистам.

По его словам, ПАЧЭС – "довольно сложная организация, там есть страны, у которых есть двусторонние конфликты".

"Но никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание. Такой возмутительный случай произошел", — подчеркнул он.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на нормализацию российско-украинских отношений в будущем.