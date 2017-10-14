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14.10.201702:48
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    Политика

    Суд обязал НАБУ начать уголовное дело против Гонтаревой

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (166)

    (обновлено: )18
    Согласно постановлению Соломенского суда Киева, опубликованному в Едином реестре судебных решений, истец подал жалобу на бездействие органов НАБУ.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении главы Национального банка и владельца существенной доли банка "Финансы и кредит".

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    Согласно постановлению, опубликованному в Едином реестре судебных решений, истец подал жалобу на бездействие органов НАБУ.

    Как утверждает истец, в конце августа он направил в НАБУ письмо, в котором сообщалось о совершенных уголовных правонарушениях указанными лицами. Однако дело до сих пор открыто не было, пишет "Европейская правда".

    Валерия Гонтарева
    УНИАН
    ​Вечный отпуск. Почему Гонтаревой не дают уйти в отставку

    На заседание суда представитель НАБУ не вился.Рассмотрев аргументы истца, суд принял жалобу и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

    Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева 10 мая подала прошение об отставке, однако после этого ушла в длительный отпуск.

    До назначения нового главы НБУ — госрегулятором руководит первый заместитель председателя Яков Смолий.

    В январе 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК ("злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги").

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    Ранее также сообщалось, что Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие в отношении председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

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