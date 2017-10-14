КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Закарпатье нет украинского государства, ебежден бывший президент Грузии, экс-глава ЗОдесской ОГА Михаил Саакашвили.

В пятницу вечером, 13 октября, под стенами посольства Украины в столице Венгрии Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", в которой приняли участие около сотни человек. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что малочисленная акция под украинским посольством в Будапеште состоялась, несмотря на протест МИД Украины.

"Я езжу в Закарпатье каждый месяц и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014, так и нет сейчас", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Политик также добавил, что в сложившейся ситуации виновата не политика Венгрии, а "отсутствие политики Украины на тех территориях".

"Например, если ты приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется Украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частных бизнесов. Здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины", — заявил Саакашвили.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.