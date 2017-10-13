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    Политика

    МИД назвал "позорным призывом" акцию по Закарпатью в Будапеште

    (обновлено: )66
    Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев выразил надежду, что власти Венгрии "безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины будет "решительно" протестовать в связи с прошедшей в Будапеште под посольством Украины в Венгрии акцией сторонников "Самоопределения для Закарпатья".

    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Малочисленная акция "Самоопределение для Закарпатья" в Будапеште

    "Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход, откровенно заигрывается. Будем решительно протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов", – заявил на своей странице в Facebook директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев. 

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    В пятницу вечером, 13 октября, под стенами посольства Украины в столице Венгрии Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", в которой приняли участие около сотни человек. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что малочисленная акция под украинским посольством в Будапеште состоялась, несмотря на протест МИД Украины. 

    Facebook Kristina Zelenyuk
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    Facebook Kristina Zelenyuk
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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