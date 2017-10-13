МИД назвал "позорным призывом" акцию по Закарпатью в Будапеште

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины будет "решительно" протестовать в связи с прошедшей в Будапеште под посольством Украины в Венгрии акцией сторонников "Самоопределения для Закарпатья".

"Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход, откровенно заигрывается. Будем решительно протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов", – заявил на своей странице в Facebook директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

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В пятницу вечером, 13 октября, под стенами посольства Украины в столице Венгрии Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", в которой приняли участие около сотни человек. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что малочисленная акция под украинским посольством в Будапеште состоялась, несмотря на протест МИД Украины.

Facebook Kristina Zelenyuk Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

Facebook Kristina Zelenyuk Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.