Климкин похвалил главу МИД Румынии за "желание идти вперед"

КИЕВ, 13 кт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал позитивными переговоры с румынским коллегой Теодором Мелешкану относительно нового закона Украины об образовании.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

"Позитивный диалог с румынским коллегой. Чувствуется забота об общине и желание идти вперед", – написал Климкин на своей странице в Twitter.

По словам министра, стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества в сфере образования, в том числе с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Нам крайне важно упорно работать с общинами, чтобы доказать правильность образовательной реформы и объяснить путь вперед", – подчеркнул глава МИД Украины.

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В пресс-службе МИД добавили, что Климкин во время своего рабочего визита в Бухарест 13 октября провел также переговоры с министром по вопросам румын госпожой Андреей Пестирнак, делегацией Парламента Румынии по вопросам инициирования диалога с украинскими институциями для обеспечения защиты прав граждан, относящихся к румынскому меньшинству в Украине.

"Павел Климкин проинформировал представителей румынской стороны относительно Закона Украины об образовании, подчеркнув, что целью статьи 7 является расширение возможностей для самореализации представителей национальных меньшинств. Сообщено о готовности к диалогу с представителями румынского национального меньшинства в Украине и сотрудничеству с Румынией, совместных действий по имплементации Закона "Об образовании" в рамках подготовки закона о среднем образовании и учебных программ с учетом выводов Венецианской Комиссии", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Мелешкану подтвердил неизменную позицию Румынии в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, поддержки евроинтеграционных стремлений Украины, в частности во время 5-го саммита "Восточного партнерства".

По результатам проведенных переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Румынии дали совместную пресс-конференцию для румынских средств массовой информации.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.