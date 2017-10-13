МИД дал ответ на скандальную акцию "Самоопределение для Закарпатья"

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "Будапешт откровенно заигрывается", проводя акцию "Самоопределение для Закарпатья".

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Об этом сказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в Facebook.

"Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход — откровенно заигрывается", — подчеркнул он.

Также он прокомментировал антиукраинские и сепаратистские призывы, звучавшие в указанной акции.

"Решительно будем протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отмежуются от этих позорных призывов", — отметил Макеев.

Ранее сообщалось, что в Будапеште, несмотря на протесты Украины, все же прошла акция "Самоопределение для Закарпатья".