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    МИД дал ответ на скандальную акцию "Самоопределение для Закарпатья"

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    (обновлено: )37112
    Директор политического департамента МИД Украины заявил, что "Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход - откровенно заигрывается".
    Министерство иностранных дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "Будапешт откровенно заигрывается", проводя акцию "Самоопределение для Закарпатья".

    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
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    Об этом сказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в Facebook.

    "Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход — откровенно заигрывается", — подчеркнул он.

    Также он прокомментировал антиукраинские и сепаратистские призывы, звучавшие в указанной акции.

    "Решительно будем протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отмежуются от этих позорных призывов", — отметил Макеев.

    Ранее сообщалось, что в Будапеште, несмотря на протесты Украины, все же прошла акция "Самоопределение для Закарпатья".

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