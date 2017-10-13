СМИ: пересмотр Соглашения Украина-Евросоюз включен в повестку дня Совета ЕС

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В повестку дня встречи Совета Европейского Союза был включен вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает DW со ссылкой на слова пресс-службы генерального секретариата Совета ЕС.

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По данным СМИ, вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации включили в повестку дня встречи Совета ЕС по иностранным делам по требованию Венгрии.

По данным пресс-службы генерального секретариата Совета ЕС, "ожидается, что венгерский министр поднимет этот вопрос в конце следующего заседания министров иностранных дел ЕС".

На просьбу DW уточнить, будет ли Венгрия инициировать пересмотр соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, в венгерском внешнеполитическом ведомстве не ответили.

Также сообщатся, что МИД Германии выразил сомнение в целесообразности подхода Венгрии. "Угрозы и блокировки никому не пойдут на пользу", — заверили в немецком МИД.

Ранее сообщалось, что Венгрия требует пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за принятого украинского закона об образовании.