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    Политика

    СМИ: пересмотр Соглашения Украина-Евросоюз включен в повестку дня Совета ЕС

    (обновлено: )639140
    По данным пресс-службы генерального секретариата Совета ЕС, ожидается, что венгерский министр поднимет вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз в конце следующего заседания министров иностранных дел ЕС.
    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В повестку дня встречи Совета Европейского Союза был включен вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает DW со ссылкой на слова пресс-службы генерального секретариата Совета ЕС.

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    По данным СМИ, вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации включили в повестку дня встречи Совета ЕС по иностранным делам по требованию Венгрии. 

    По данным пресс-службы генерального секретариата Совета ЕС, "ожидается, что венгерский министр поднимет этот вопрос в конце следующего заседания министров иностранных дел ЕС".

    На просьбу DW уточнить, будет ли Венгрия инициировать пересмотр соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, в венгерском внешнеполитическом ведомстве не ответили. 

    Также сообщатся, что МИД Германии выразил сомнение в целесообразности подхода Венгрии. "Угрозы и блокировки никому не пойдут на пользу", — заверили в немецком МИД.

    Ранее сообщалось, что Венгрия требует пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за принятого украинского закона об образовании.

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