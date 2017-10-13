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    Политика

    Ни одна румынская школа в Украине не будет закрыта - МИД

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (214)

    (обновлено: )17905
    Согласно заявлению советника МИД Украины Марьяны Бецы, в связи с законом об образовании ни одна румынская школа в Украине не будет закрыта, "никакой ассимиляции".
    Министр иностранных дел Павел Климкин в Румынии
    @Mariana_Betsa

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин в ходе визита в Румынию заявил, что ни одна румынская школа не будет закрыта в Украине; "никакой ассимиляции", обещают в ведомстве.

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    В конце сентября президент подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    "(Климкин – ред.) еще раз подчеркнул: ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции", — написала советник МИД Украины Марьяна Беца в пятницу в Twitter.

    ​Она также написала, что министр получил сигнал от Румынии о том, что Киев и Бухарест остаются партнерами и выступают за конструктивный диалог на тему образования.

    Ранее МИД заявил, что Климкин в пятницу посетил Венгрию, где разъяснил содержание реформы образования. Как отмечается, он повел переговоры с венгерским коллегой Петером Сиярто. По информации издания Magyar Nemzet, ранее на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями Украины. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в стране.

    Глава МИД в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

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