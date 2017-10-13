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    Климкин о решении ПАСЕ: не поражение, но и не победа

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    ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Решение ПАСЕ по закону об образовании Украины не является ни победой, ни поражением, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
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    ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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    "Решение ПАСЕ сегодня — не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии работаем. Мы еще не доказали этническим общинам всех преимуществ закона", — написал Климкин в Twitter.

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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