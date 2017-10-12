Гройсман усомнился в психическом здоровье Земана после слов о Крыме

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента Чехии Милоша Земана по "компенсации за Крым", заявил, что "здоровый человек никогда такого не скажет, а глубоко психически больной – возможно".

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Здоровый человек никогда такого не скажет. А глубоко психически больной – возможно. Я убежден в том, что чехи прекрасные, умные люди, наши друзья и партнеры. Я думаю, что среди такой прекрасной нации есть те, кто иногда позволяет себе сумасшедшие заявления", — заявил Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

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Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не стоит обращать внимания на предложения по компенсации за Крым, сделанные Земаном. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, "его не исправить".