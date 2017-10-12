Янукович отказался встречаться с приехавшим к нему в Россию адвокатом

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича по уголовному делу о государственной измене приезжал домой к подзащитному в РФ, однако бывший глава государства не захотел встречаться с ним, сообщает "Украинская правда".

Ранее Оболонский районный суд Киева дважды переносил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене в связи с тем, что госадвокат обвиняемого Герасько заявил о своем визите в РФ для встречи с подзащитным с целью согласования правовой позиции.

"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, представившийся адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", — сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря сына экс-президента Александра Януковича Юрия Кирасира.

Он добавил, что в комментарии для прессы Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться в этом деле".

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".