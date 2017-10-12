наверх
12.10.201700:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Янукович отказался встречаться с приехавшим к нему в Россию адвокатом

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (679)

    (обновлено: )3301
    Оболонский районный суд Киева дважды переносил рассмотрение уголовного дела против Викторая Януковича по обвинению в государственной измене в связи с тем, что госадвокат обвиняемого заявил о своем визите в РФ для встречи с подзащитным.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича по уголовному делу о государственной измене приезжал домой к подзащитному в РФ, однако бывший глава государства не захотел встречаться с ним, сообщает "Украинская правда".

    Мустафа Найем. Архвиное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А где твоя палатка? Найем собирает новый Майдан

    Ранее Оболонский районный суд Киева дважды переносил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене в связи с тем, что госадвокат обвиняемого Герасько заявил о своем визите в РФ для встречи с подзащитным с целью согласования правовой позиции.

    "Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, представившийся адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", — сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря сына экс-президента Александра Януковича Юрия Кирасира.

    Он добавил, что в комментарии для прессы Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться в этом деле".

    Читайте также: Янукович затягивает судебный процесс — Батрин

    Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Мариано Рахой
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Пенсионная реформа: суть и скрытое