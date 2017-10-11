"Я не первый и не последний". Парасюк о заочном аресте в России

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк призвал не "акцентировать внимание" на его заочном аресте в России.

"Я не первый и не последний, против кого они будут применять такие действия. Не нужно акцентировать на этом внимание. Жить дальше. Я в Россию ехать не собираюсь. Касательно международного розыска? Посмотрим, что они предпримут дальше, в какие инстанции они будут подавать документы", — сказал нардеп в комментарии "Обозревателю".

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщил, что четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы, в их числе — Владимир Парасюк. По ее словам, установлена причастность к нападению в 2014 году на посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ.

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К нападению в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над государственным флагом РФ причастен народный депутат Украины 8-го созыва Владимир Парасюк, добавила она. Петренко уточнила, что Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "надругательство над государственным флагом Российской Федерации". Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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