наверх
11.10.201714:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Я не первый и не последний". Парасюк о заочном аресте в России

    (обновлено: )17201
    По словам Владимира Парасюка, он не планирует ехать в Российскую Федерацию. Народный депутат также подчеркнул, что "не нужно акцентировать на этом внимание"
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    facebook.com/volodymyr.parasiuk

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк призвал не "акцентировать внимание" на его заочном аресте в России.

    Парасюк застрял в лифте
    facebook.com/andriy.velykyy
    Парасюкизация Украины

    "Я не первый и не последний, против кого они будут применять такие действия. Не нужно акцентировать на этом внимание. Жить дальше. Я в Россию ехать не собираюсь. Касательно международного розыска? Посмотрим, что они предпримут дальше, в какие инстанции они будут подавать документы", — сказал нардеп в комментарии "Обозревателю".

    Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщил, что четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы, в их числе — Владимир Парасюк. По ее словам, установлена причастность к нападению в 2014 году на посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ.

    Смотрите также: "Если ты попугай, иди в зоопарк". Конфликт Парасюка и Дзиндзи в Раде

    К нападению в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над государственным флагом РФ причастен народный депутат Украины 8-го созыва Владимир Парасюк, добавила она. Петренко уточнила, что Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "надругательство над государственным флагом Российской Федерации". Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Архивные кадры доступны по ссылке. Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

    Украинское фото
    Депутат Рады Парасюк срывает флаг России с генконсульства во Львове. Архивное фото

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Пенсионная реформа: суть и скрытое