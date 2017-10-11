В Раде придумали, как стимулировать добычу криптовалют

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала законопроект, стимулирующий добычу криптовалют в стране скидками на электроэнергию, соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Ранее замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий заявил, что профильные ведомства обсуждают правовой статус криптовалют, этот вопрос также будет рассматриваться Советом по финансовой стабильности.

"Проектом предусматривается установить возможные факторы для развития криптовалют в Украине, для осуществления операций с ними, стабильной работы бирж по обмену криптовалют и работы "майнеров" (добытчиков – ред.) в правовом поле. Вносится (создается – ред.) возможность предоставления преференций для пользователей рынка для стимулирования новой криптоэкономики. … Финансовая поддержка инновационных проектов в сфере добычи криптовалют, в том числе посредством тарифного регулирования цен на электроэнергию", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документом определяются термины "криптовалюта", "добыча (майнинг) криптовалют", "криптовалютная биржа" и прочие, связанные с этим рынком. Также документом предусматривается урегулирование в правовом поле криптовалютных бирж и "добытчиков" этой валюты.

Вместе с тем, предполагается введение 2% сбора в пенсионный фонд с каждой криптовалютной операции, от этого ожидается ежегодное пополнение фонда на сумму более 1,2 миллиона долларов.

Как утверждается в пояснительной записке, проект направлен на создание условий "для использования криптовалют в повседневной жизни при совершении товарообменных операций субъектами хозяйственной деятельности, защита прав, законных интересов профессиональных участников рынка и квалифицированных инвесторов".