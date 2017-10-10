МИД Украины ответил Венгрии: мы платим высокую цену за место в Европе

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. МИД Украины считает, что Венгрия имеет право поднимать любые вопросы в рамках ЕС, но решения в отношении Украины не могут приниматься без Киева.

"Украина всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога. Это касается и ситуации относительно нового закона Украины "Об образовании". Венгрия имеет право поднимать любые вопросы в рамках ЕС. Но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", — говорится в заявлении на сайте МИД.

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МИД отмечает, что Киев остается открытым к диалогу, несмотря на то, что венгерский министр посетил Закарпатскую область в одностороннем порядке, без участия украинского министра.

"Министр образования и науки Украины Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Балогом в Киеве 19 октября. Мы готовы к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне общин и в рамках международных организаций", — добавили в МИД. Министерство приглашает европейских партнеров посетить Закарпатскую область, где проживает венгерская диаспора, и пообщаться с жителями для понимания ситуации.

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По информации издания Magyar Nemzet, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.