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    Политика

    МИД Украины ответил Венгрии: мы платим высокую цену за место в Европе

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (178)

    (обновлено: )17301
    МИД отмечает, что Киев остается открытым к диалогу, несмотря на то, что венгерский министр посетил Закарпатскую область в одностороннем порядке, без участия украинского министра.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. МИД Украины считает, что Венгрия имеет право поднимать любые вопросы в рамках ЕС, но решения в отношении Украины не могут приниматься без Киева.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
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    "Украина всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога. Это касается и ситуации относительно нового закона Украины "Об образовании". Венгрия имеет право поднимать любые вопросы в рамках ЕС. Но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", — говорится в заявлении на сайте МИД.

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    МИД отмечает, что Киев остается открытым к диалогу, несмотря на то, что венгерский министр посетил Закарпатскую область в одностороннем порядке, без участия украинского министра.

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    Украинское фото
    Украина – не Европа. Реформа образования как шаг к большой крови

    "Министр образования и науки Украины Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Балогом в Киеве 19 октября. Мы готовы к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне общин и в рамках международных организаций", — добавили в МИД. Министерство приглашает европейских партнеров посетить Закарпатскую область, где проживает венгерская диаспора, и пообщаться с жителями для понимания ситуации.

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    По информации издания Magyar Nemzet, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.

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