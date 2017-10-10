Нардепы хотят повысить себе зарплаты до уровня Кабмина

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (регистрационный номер 7172), которым предлагается повысить парламентариям заработные платы. Об этом свидететствует опубликованный на сайте ВР текст соотвествующего проекта постаноления.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты, члены Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, Павел Пинзеник (фракция "Народный фронт"), Владимир Арешонков ("БПП"), Олег Куприенко ("Радикальная партия"), Дмитрий Лубинец ("БПП"), Светлана Войцеховская ("Народный фронт"), Владислав Данилин ("Народный фронт"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Павел Кишкар ("БПП"), Михаил Папиев ("Оппозиционный блок"), Сергей Шахов (группа "Воля народа").

В документе предлагается установить размер зарплат народных депутатов на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

В приложении к проекту постановления сообщается, что должностные оклады народных депутатов Украины определяются в прожиточных минимумах, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в следующих размерах: председатель Верховной Рады Украины — 12,0; первый заместитель председателя ВР — 11,5; заместитель председателя ВР — 11,0; председатель комитета ВР, Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) в Раде — 10,5; первый заместитель, заместитель председателя комитета ВР, Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, секретарь комитета ВР, Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в ВР, председатель подкомитета комитета ВР — 10,3; член комитета Верховной Рады Украины — 10,0.

Кроме того предусмотрено, в пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, по решениям комитетов, к предмету ведения которых относятся вопросы регламента и бюджета, народному депутату Украины осуществляются Аппаратом Верховной Рады надбавки к должностному окладу в размере, установленном для членов Кабинета министров.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада отменила решение о повышении зарплаты парламентариям в два раза. Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты допустили ошибку, приняв решение о повышении себе заработной платы. Решение об отмене зарплат было принято на фоне запуска системы электронного декларирования активов чиновников.