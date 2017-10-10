Эрдоган задремал на пресс-конференции с Порошенко

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган задремал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.

​На кадрах заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Петр Порошенко, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.

​Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину. "Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности черноморского региона", — сказал Эрдоган комментируя результаты переговоров с Петром Порошенко. Также он заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и "не признает незаконную аннексию Крыма".