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    Политика

    Эрдоган задремал на пресс-конференции с Порошенко

    (обновлено: )28760
    На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз отключился.
    Эрдоган на встрече с Порошенко
    @sputnik_TR Читати

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган задремал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

    Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.

    ​На кадрах заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Петр Порошенко, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.

    ​Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину. "Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности черноморского региона", — сказал Эрдоган комментируя результаты переговоров с Петром Порошенко. Также он заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и "не признает незаконную аннексию Крыма". 

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