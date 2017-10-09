Стало известно, когда в ПАСЕ обсудят украинский закон об образовании

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на протест делегации Украины, обсудит закон об образовании в этой стране. Обсуждение пройдет 12 октября, в четверг.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы — по закону об образовании.

В понедельник уставной орган ПАСЕ — бюро — рекомендовало включить обсуждение закона об образовании в Украине в повестку дня сессии.

На открытии сессии глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что "недавний закон, который был принят, имеет ту же систему для школ, как и у наших соседей".

"Правительство Украины уже в добровольном порядке направило этот закон на экспертизу венецианской комиссии. И мы уже совершенно четко заявили о том, что ее заключения будут применены украинским парламентом", — добавил он.

"В январе у нас будет обсуждение доклада, который готовится сейчас в комиссии по культуре, который касается как раз языков меньшинств, поэтому данную срочную дискуссию я и украинская делегация считаем неподходящей и, скорее, политическим вопросом, а не вопросом защиты прав человека и прав меньшинств. Это политизированный вопрос, я прошу проголосовать за то, чтобы исключить это из повестки дня", — указал он.

Несмотря на выступление главы украинской делегации, ПАСЕ большинством голосов (100 из 134) проголосовала за сохранение этой темы в повестке дня.