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    Политика

    Стало известно, когда в ПАСЕ обсудят украинский закон об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (168)

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    На открытии сессии глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что правительство Украины уже в добровольном порядке направило этот закон на экспертизу венецианской комиссии.
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на протест делегации Украины, обсудит закон об образовании в этой стране. Обсуждение пройдет 12 октября, в четверг.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
    Реформа образования: жизнь школьников и учителей ДО и ПОСЛЕ

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

    В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы — по закону об образовании.

    В понедельник уставной орган ПАСЕ — бюро — рекомендовало включить обсуждение закона об образовании в Украине в повестку дня сессии.

    На открытии сессии глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что "недавний закон, который был принят, имеет ту же систему для школ, как и у наших соседей".

    "Правительство Украины уже в добровольном порядке направило этот закон на экспертизу венецианской комиссии. И мы уже совершенно четко заявили о том, что ее заключения будут применены украинским парламентом", — добавил он.

    "В январе у нас будет обсуждение доклада, который готовится сейчас в комиссии по культуре, который касается как раз языков меньшинств, поэтому данную срочную дискуссию я и украинская делегация считаем неподходящей и, скорее, политическим вопросом, а не вопросом защиты прав человека и прав меньшинств. Это политизированный вопрос, я прошу проголосовать за то, чтобы исключить это из повестки дня", — указал он.

    Несмотря на выступление главы украинской делегации, ПАСЕ большинством голосов (100 из 134) проголосовала за сохранение этой темы в повестке дня.

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