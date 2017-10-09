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    Политика

    Арьев об избрании председателя ПАСЕ. Ситуация напряженная

    (обновлено: )65
    По словам Владимира Арьева, ситуация в ПАСЕ очень напряженная, в группе Европейской народной партии существует серьезный раздел.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал ситуацию с избранием председателя ассамблеи напряженной.

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    Ранее в субботу пресс-служба ПАСЕ сообщила, что ассамблея выберет нового председателя в понедельник 9 октября. Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы. По данным ПАСЕ, новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

    "На самом деле ситуация очень напряженная. Я вижу, что в группе Европейской народной партии существует серьезный раздел… Относительно кандидатов, то Эмануэлис Зингерис точно не пророссийский. Это один из авторов независимости Литвы и один из друзей Украины, а Стелла Кириакидис — более нейтральная", — сказал Арьев в эфире телеканала "112 Украина".

    В пятницу Арьев заявил, что председатель Ассамблеи Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.

    Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предполагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ, бюро, запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи.

    В ходе летней сессии ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи.

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