Саакашвили в Сумах напомнил президенту о его обещаниях

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Сумах экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что надо требовать от президента Петра Порошенко выполнения своих обещаний. Об этом политик заявил во время выступления в Сумах.

В частности, Саакашвили выступил за создание отдельного антикоррупционного суда и напомнил, что Порошенко обещал "посадить" своих лучших друзей.

"У него (Порошенко — Ред.) их не трое, как он говорил, у него их больше: Гладковский, Кононенко, Березенко, Довгий, Грановский, есть два главных бизнес-партнера Медведчук и Ахметов, Григоришин. Пусть он посадит этих людей, и тогда люди поверят, что он выполняет свои обещания. И для этого нужен антикоррупционный суд", — сказал Саакашвили.

Также экс-глава Одесской ОГА отметил, что Порошенко обещал, что продать весь свой бизнес, но не сделал этого.

"У него 144 бизнеса… И он прямо заинтересован в том, чтобы больше никто в этой сфере не работал. Но он должен прозрачно все продать, отойти от бизнеса, и только тогда бизнес будет развиваться в Украине", — отметил Саакашвили.

Также он убежден, что нынешний президент Украины повторяет ошибки предшественников, в частности, экс-президента Украины Виктора Ющенко, затягивая роспуск Центральной избирательной комиссии.

"Нужно Охендовского (Михаил Охендовский — председатель ЦИК) посадить в тюрьму, выбрать новую ЦИК и принять новый избирательный закон. И я уверяю вас — будут нормальные выборы", — отметил Саакашвили.

Во время его выступления несколько человек в толпе попытались поднять плакат "Михо! Нары — твой дом!". Однако митингующие оттеснили их, отобрали, разорвали и растоптали плакат. Больше инцидентов в ходе мероприятия не было.

Посмотреть выступление Саакашвили на митинге в Сумах можно здесь.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Суд оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.