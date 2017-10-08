Климкин: Россия создает проблемы для суверенитета стран ГУАМ

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал вызовом для Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы вопрос территориальной целостности. По его мнению, создает эту проблему Российская Федерация, передает "Teлеграф".

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Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье в Тбилиси после специального заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ.

"Мы все стоим перед общим вызовом и, в первую очередь, этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной — Россией. И, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и вложить усилия", — сказал Климкин.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России огорчены, что Украина, "страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство".