наверх
08.10.201723:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин: Россия создает проблемы для суверенитета стран ГУАМ

    (обновлено: )26706
    По мнению Климкина, все страны ГУАМ - Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова - должны вместе противостоять этому вызову, вопросу территориальной целостности.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал вызовом для Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы вопрос территориальной целостности. По его мнению, создает эту проблему Российская Федерация, передает "Teлеграф".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: Европа ослабла, судьбу Украины решают РФ и США

    Читайте также: Запрет гастролей в РФ и из РФ. На очереди – родственники?

    Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье в Тбилиси после специального заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ.

    "Мы все стоим перед общим вызовом и, в первую очередь, этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной — Россией. И, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и вложить усилия", — сказал Климкин.

    Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России огорчены, что Украина, "страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Порошенко о подписанной им пенсионной реформе
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись