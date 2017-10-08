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    Политика

    Порошенко рассказал, что поможет размещению миротворцев в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (174)

    (обновлено: )654111
    По словам Порошенко, "Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что закон о деоккупации Донбасса усилит позицию Украины в вопросе возможного размещения миротворцев ООН в этом регионе.

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    Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

    "Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный нам участок украинско-российской границы", — уточнил он.

    По мнению Порошенко, закон также будет способствовать усилению позиции Киева в вопросе освобождения заложников.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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