Порошенко рассказал, что поможет размещению миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что закон о деоккупации Донбасса усилит позицию Украины в вопросе возможного размещения миротворцев ООН в этом регионе.

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Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный нам участок украинско-российской границы", — уточнил он.

По мнению Порошенко, закон также будет способствовать усилению позиции Киева в вопросе освобождения заложников.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.