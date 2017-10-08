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    Имущество и счета братьев Клюевых арестованы

    (обновлено: )16
    В ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму. Андрей и Сергей Клюевы объявлены в розыск. Их местонахождение не установлено.
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    Андрей Клюев
    УНИАН

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Имущество и банковские счета бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и его брата, бывшего члена Партии регионов Сергея Клюева, арестованы в рамках уголовных дел, которые расследует Генпрокуратура, сообщает в воскресенье УНН со ссылкой на ответ ГПУ.

    Андрей Клюев. Архивное фото
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    "В целях обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых (Андрея и Сергея Клюевых — Ред.), как на территории Украины, так и за рубежом наложен арест", — говорится в ответе на запрос агентства.

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    В ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму. Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовным делам по подозрению Андрея и Сергея Клюевых в совершении ряда уголовных преступлений.

    "В связи с неустановлением местонахождения подозреваемых они объявлены в розыск", — говорится также в ответе.

    Напомним, Андрей Клюев подозревается в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

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