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    Украинский вопрос. Волкер и Сурков встретились в Белграде

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    О встрече помощника российского президента и спецпредставителя Госдепа США по Украине сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Подробности встречи и место ее проведения не предаются огласке.
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    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич национальному телерадиовещателю РТС.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Встреча Волкер-Сурков. США и РФ нечего предложить друг другу - Бортник

    Подробности встречи и место ее проведения не предаются огласке.

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    По словам Дачича, факт встречи в Белграде является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии".

    Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на некие "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе.

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