Украинский вопрос. Волкер и Сурков встретились в Белграде

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич национальному телерадиовещателю РТС.

Подробности встречи и место ее проведения не предаются огласке.

Читайте также: В шахматы играем или в "Чапаева"? Соцсети о встрече Волкера и Суркова

По словам Дачича, факт встречи в Белграде является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии".

Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на некие "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе.