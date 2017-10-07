"Порошенко нужны лишь рабы". Сыроид об отставке мэра Николаева

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от "Самопомичи" Оксана Сыроид, комментируя отставку мэра Николаева, представителя этой политсилы Александра Сенкевича, заявила, что президенту Петру Порошенко "нужны лишь рабы", поэтому от него поступил "приказ уничтожить".

Городской совет Николаева отправил в отставку мэра города Александру Сенкевича на внеочередной сессии горсовета, выразив ему недоверие.

По ее мнению, теперь на данную должность поставят "нового раба, который будет деньги отмывать".

"Президенту не надо сильное местное самоуправление, ему нужны лишь рабы, поэтому был приказ уничтожить", — заявила она в эфире "24 канала".

"Мне жаль город, потому что город пострадает", — заключила Сыроид.