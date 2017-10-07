наверх
07.10.201716:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Порошенко нужны лишь рабы". Сыроид об отставке мэра Николаева

    (обновлено: )10
    По мнению Оксаны Сыроид, Петр Порошенко дал "приказ уничтожить" Александра Сенкевича, поэтому ему было выражено недоверие. Она подчеркнула, что теперь появится "новый раб, который будет отмывать деньги".
    Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от "Самопомичи" Оксана Сыроид, комментируя отставку мэра Николаева, представителя этой политсилы Александра Сенкевича, заявила, что президенту Петру Порошенко "нужны лишь рабы", поэтому от него поступил "приказ уничтожить".

    Городской совет Николаева отправил в отставку мэра города Александру Сенкевича на внеочередной сессии горсовета, выразив ему недоверие. 

    По ее мнению, теперь на данную должность поставят "нового раба, который будет деньги отмывать".

    "Президенту не надо сильное местное самоуправление, ему нужны лишь рабы, поэтому был приказ уничтожить", — заявила она в эфире "24 канала".

    "Мне жаль город, потому что город пострадает", — заключила Сыроид. 

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Потасовка между депутатами во время голосования законопроекта о реинтеграции Донбасса
      Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
      Пожилая женщина покупает продукты. Архивное фото
      Пенсионная реформа: суть и скрытое
      Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
      Европейский сепаратизм: век живи, век учись
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Политикум: ты мне кум или не кум?