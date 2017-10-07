Волкер и Сурков обсудят вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков проведут в субботу переговоры в Белграде (Сербия), на которых обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

Экс-посол США Джон Теффт ранее сообщил, что на встрече может пойти речь миротворцах ООН в Донбассе. Встреча пройдёт на следующий день после принятия Верховной Радой в первом чтении закона о реинтеграции Донбасса, которым, как отмечают эксперты, украинская сторона подтвердила, что отказывается от минских соглашений.

Читайте также — Рудяков: законы о реинтеграции Донбасса имеют очень высокую цену для власти

Это будет уже вторая встреча Суркова и Волкера, первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув о неких "свежих подходах" в урегулировании в Донбассе.

Накануне переговоров в Белграде Волкер сообщил, что готов обсуждать с Сурковым любые острые темы. В то же время в Кремле считают, что конкретных результатов от переговоров в Белграде встречи ждать не стоит, речь идет о "сверке часов" по ситуации в Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что идею о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе Волкер раскритиковал, по его словам, это "еще больше разделит Украину". По его словам, миротворцы должны размещаться по всему Донбассу, на чем настаивает Киев.

Отвечая на вопрос, как можно сблизить позиции РФ и США по миротворцам, Волкер отметил, что именно для этого и ведутся переговоры с Сурковым.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Читайте также — Корнейчук: США и РФ совместно решат проблему миротворцев для Донбасса

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.