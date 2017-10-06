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    Германия о законе об особом статусе Донбасса. Сложный шаг

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (159)

    (обновлено: )41905
    В МИД ФРГ отметили, что правительство страны высоко оценивает пролонгирование закона об особом статусе для Донбасса украинским парламентом. Это сложный, но важный шаг.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Федеральное правительство Германии высоко оценивает решение депутатов Верховной Рады Украины о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, это демонстрирует приверженность Киева минским соглашениям, говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в пятницу.

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    Парламент в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

    "Федеральное правительство высоко оценивает пролонгирование закона об особом статусе для Донбасса украинским парламентом. Это сложный, но важный шаг, который демонстрирует приверженность Украины своим международным обязательствам и реализации минских договоренностей", — говорится в заявлении.

    Условием для дальнейшего прогресса в урегулировании в Донбассе является "стабилизация в области безопасности и полное и продолжительное прекращение огня", сообщил МИД ФРГ.

    Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года.

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