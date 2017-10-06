Германия о законе об особом статусе Донбасса. Сложный шаг

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Федеральное правительство Германии высоко оценивает решение депутатов Верховной Рады Украины о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, это демонстрирует приверженность Киева минским соглашениям, говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в пятницу.

Парламент в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Федеральное правительство высоко оценивает пролонгирование закона об особом статусе для Донбасса украинским парламентом. Это сложный, но важный шаг, который демонстрирует приверженность Украины своим международным обязательствам и реализации минских договоренностей", — говорится в заявлении.

Условием для дальнейшего прогресса в урегулировании в Донбассе является "стабилизация в области безопасности и полное и продолжительное прекращение огня", сообщил МИД ФРГ.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года.