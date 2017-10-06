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    Политика

    Медведчук о законе по Донбассу. Раскалывает Украину на части

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (156)

    (обновлено: )493
    По мнению Виктора Медведчука, принятый Верховной Радой закон отдаляет, если не делает невозможным, возвращение Донбасса в Украину и Украины - в Донбасс.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса отдаляет, если не делает невозможным, "возвращение" региона Украине, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

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    "Наряду с другими инициативами власти, раскалывающими Украину на части ("закон о декоммунизации", отказ от внеблокового статуса, провозглашение курса на членство в НАТО, "языковая статья" закона об образовании, введение торговой, экономической, продовольственной блокады неподконтрольных территорий), этот принятый Верховной радой закон отдаляет, если не делает невозможным, возвращение Донбасса на Украину и Украины — в Донбасс", — написал Медведчук в своем блоге на сайте "Украинского выбора".

    Парламент в пятницу утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

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