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    Политика

    Волкер о продлении статуса Донбасса. Киев готов продвигаться к миру

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (142)

    (обновлено: )29315
    По словам Курта Волкера, продление специального статуса для Донбасса показывает, что Украина готова идти на трудные шаги ради мира.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Продление Украиной закона о статусе Донбасса демонстрирует, что Киев предпринимает шаги для достижения мира, считает спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер.

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    "Продление специального статуса (для Донбасса) показывает, что Украина готова идти на трудные шаги ради мира. Надеюсь, что Россия также будет действовать ради мира, время положить конец конфликту", — написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.

    Парламент в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона. Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

    Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

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