Волкер о продлении статуса Донбасса. Киев готов продвигаться к миру

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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Продление Украиной закона о статусе Донбасса демонстрирует, что Киев предпринимает шаги для достижения мира, считает спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер.

"Продление специального статуса (для Донбасса) показывает, что Украина готова идти на трудные шаги ради мира. Надеюсь, что Россия также будет действовать ради мира, время положить конец конфликту", — написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.

Парламент в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона. Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.