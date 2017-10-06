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    Политика

    Попытка №2. Рада рассмотрит законы по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (123)

    (обновлено: )85
    Так как парламент не смог в четверг рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и продлении действия особого статуса для региона, депутаты продолжат слушание в пятницу.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада не смогла в четверг рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия особого статуса для региона. Ряд депутатов сорвали рассмотрение этих вопросов, парламент продолжит слушание в пятницу.

    Поскольку процедура рассмотрения законопроекта о реинтеграции была начата вечером в четверг, но не закончена, депутатам придется продолжить дискуссии по этому вопросу в пятницу: регламент запрещает прерывать рассмотрение законопроектов.

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    Украинское фото
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    Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором" и "оккупантом" неподконтрольных Киеву территорий, а также "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Последний предусматривает продление на год особого статуса региона. Оба документа были включены в повестку дня работы Рады и планировались к рассмотрению в четверг.

    Вечером в четверг депутаты приступили к рассмотрению первого закона, однако практически сразу этот процесс был заблокирован депутатами от "Самопомичи" и "Свободы", а также некоторыми депутатами от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко". Депутаты возмущались поспешностью рассмотрения законопроекта, а также требовали внести в него ряд поправок, в частности — изъять из законопроекта упоминание минских соглашений.

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    Депутаты предлагают заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой она поддержала минские договоренности. Они считают, что упоминать в документе минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали в Раде альтернативные законопроекты и настаивают на их принятии.

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    В ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса между депутатами возникла сначала словесная перепалка, а после небольшая потасовка, после чего спикер Рады Андрей Парубий вынужден был сначала объявить перерыв в работе для проведения консультаций с главами фракций, а затем — закрыть заседание до утра.

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    Начать рассмотрение второго законопроекта, который продлевает на год особый статус для Донбасса, Рада уже не успела. 

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал сознательной провокацией срыв голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

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