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    Политика

    Муженко: перечень желаемого вооружения уже передан США

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (52)

    (обновлено: )3210
    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко признал, что официальный Вашингтон может отказаться от идеи вооружения Украины из-за взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украина рассчитывает на поставки из США систем воздушной разведки, танковых систем и другого вооружения, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

    По его словам, "все переговоры о поставках проведены, перечень оружия передан США, теперь дело за политическим решением".

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    REUTERS Gleb Garanich
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    Начальник Генштаба также отметил, что Вашингтон может отказаться от идеи вооружения Украины из-за взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

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    "Взрывы в Калиновке могут быть использованы для того, чтобы запретить или снять с повестки дня вопрос поставок вооружения оборонным силам Украины", — сказал Муженко.

    Отметим, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что взрывы на складе боеприпасов ВСУ в Калиновке Винницкой области не повлияют на решение США относительно предоставления летального оружия Украине.

    Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

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    Отметим, в России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность". 

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