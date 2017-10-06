Венгрия и Румыния видят в Украине территорию, но не государство - нардеп

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

Народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал образовательный конфликт Украины с ближайшими соседями.

"Я думаю, все помнят Будапештский меморандум. Там Украина начала, на мой взгляд, терять субъектность. Законом об образовании мы возвращаем эту субъектность. Если некоторые из наших псевдодрузей хотят рассматривать Украину не как государство, а как территорию. Если мы государство, у нас должны быть общие ценности, у нас должен быть общий язык. Это общий знаменатель для всей Украины. Нация, которая не имеет общего языка, не имеет своего будущего. Поэтому некоторые силы, маргинальные силы, рассматривая Украину как территорию, хотят, скажем так, сделать некоторые анклавы, которые в случае проблем в Украине просто могут быть забраны. Мы это почувствовали в Крыму, мы это почувствовали в Луганске, в Донецке, что такое когда существуют языковые анклавы, где не формируется украинская культура, украинские традиции, украинская ментальность и так далее — вы видите, что произошло. Поэтому наш закон об образовании как раз четко формирует взгляд на то, что Украина — государство, Украина имеет государственный язык, и мы должны обеспечить каждому нашему ребенку доступ к этой речи", — заявил депутат.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.