Муженко обсудил с Порошенко возможность своей отставки

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко будет принимать решение о дальнейшей судьбе начальника Генштаба только после предварительных выводов комиссии Минобороны по взрывам на складах в Калиновке. О таком разговоре рассказал журналистам начальник Генштаба Виктор Муженко, передает "Украинская правда".

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом и тот отметил, что будет определяться после предварительных выводов комиссии, которые должны быть обнародованы 25 октября.

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После многочисленных вопросов журналистов о том, почему его критикует в большей мере "Народный фронт" и не является ли это попытками поставить своего человека, Муженко сказал, что по его ощущениям, возможно, такое желание есть.

При этом он отметил, что не имеет никаких претензий к комитет ВР, который накануне принял решение рекомендовать уволить Муженко с должности.

Комиссию возглавляет главный инспектор Минобороны генерал Руслан Хомчак, который в 2014 году был руководителем сектора "Б" и выводил колонну из Иловайска.

При этом Муженко сообщил, что в мае он был в Калиновке, после чего было принято решение заменить руководство части. Начальника базы понизили в должности.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".