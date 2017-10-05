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    Политика

    ЛНР: единственное "незаконное формирование" в Донбассе - ВСУ

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (108)

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    Как заявил и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего, незаконные вооруженные формирования скорее всего – это подразделения Нацгвардии и прочие вооруженные формирования Украины.
    Владислав Дейнего
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Единственными "незаконными вооруженными формированиями", о которых идет речь в разработанных Киевом поправках к законопроекту об особом статусе Донбасса, являются подразделения Национальной гвардии Украины; в республике не возражают против их вывода из региона, заявил и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Незаконные вооруженные формирования скорее всего – это подразделения Нацгвардии и прочие вооруженные формирования Украины, которые она сюда направила. И мы не имеем ничего против, чтобы Украина эти незаконные формирования вывела", — сказал Дейнего журналистам на брифинге.

    "Поэтому, если Украина так настаивает, пусть выводит эти вооружения. Над националистическими формированиями контроля нет (со стороны официального Киева, — ред.). Поэтому у нас и есть обстрелы наших территорий", — сказал Дейнего.

    Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

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