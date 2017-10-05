ЛНР: единственное "незаконное формирование" в Донбассе - ВСУ

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Единственными "незаконными вооруженными формированиями", о которых идет речь в разработанных Киевом поправках к законопроекту об особом статусе Донбасса, являются подразделения Национальной гвардии Украины; в республике не возражают против их вывода из региона, заявил и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

"Незаконные вооруженные формирования скорее всего – это подразделения Нацгвардии и прочие вооруженные формирования Украины, которые она сюда направила. И мы не имеем ничего против, чтобы Украина эти незаконные формирования вывела", — сказал Дейнего журналистам на брифинге.

"Поэтому, если Украина так настаивает, пусть выводит эти вооружения. Над националистическими формированиями контроля нет (со стороны официального Киева, — ред.). Поэтому у нас и есть обстрелы наших территорий", — сказал Дейнего.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.