АП: законопроекты по Донбассу базируются на Уставе ООН

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Законопроекты по Донбассу базируются на принципах международного права и Устава ООН, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

"Елисеев отметил, что указанные законопроекты предусматривают создание надлежащего основания для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и базируются на основах и принципах норм международного права и Устава ООН", — говорится в сообщении пресс-службы Рады. По его словам, законопроекты предусматривают создание условий для развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

При этом первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко считает, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса является важным в процессе мирного урегулирования ситуации на востоке страны.

"Для дальнейшей консолидации международной поддержки Украины в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе и реинтеграции временно оккупированных территорий на востоке Украины принятие законопроектов №7163 и №7164 является важным", — приводятся слова Геращенко на сайте Рады.