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    Политика

    АП: законопроекты по Донбассу базируются на Уставе ООН

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (97)

    (обновлено: )6001
    Как заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, законопроекты базируются на основах и принципах норм международного права и Устава ООН.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Законопроекты по Донбассу базируются на принципах международного права и Устава ООН, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

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    strana.ua
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    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

    "Елисеев отметил, что указанные законопроекты предусматривают создание надлежащего основания для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и базируются на основах и принципах норм международного права и Устава ООН", — говорится в сообщении пресс-службы Рады. По его словам, законопроекты предусматривают создание условий для развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    При этом первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко считает, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса является важным в процессе мирного урегулирования ситуации на востоке страны.

    "Для дальнейшей консолидации международной поддержки Украины в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе и реинтеграции временно оккупированных территорий на востоке Украины принятие законопроектов №7163 и №7164 является важным", — приводятся слова Геращенко на сайте Рады.

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