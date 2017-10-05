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    Политика

    Президент Турции посетит Украину на днях - СМИ

    (обновлено: )5001
    Запланировано ли подписание каких-либо документов, источник напомнил, что в конце сентября Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций.
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину 9 октября. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники. "Визит Эрдогана состоится в понедельник", — пишет издание.

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    Еще в прошлом году была достигнута договоренность о проведении в Киеве шестого заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под председательством президента Петра Порошенко и Эрдогана. На вопрос о том, какие темы будут обсуждаться в ходе визита, источник издания отметил, что, среди прочего, давно идет переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

    На вопрос о том, запланировано ли подписание каких-либо документов, источник напомнил, что в конце сентября Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций, на подписание которого уполномочен первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

    Пресс-служба главы государства информацию о предстоящей встрече двух президентов не анонсировала.

    В начале октября Эрдоган заявил, что Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС.

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