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    Политика

    В Раде призвали бойкотировать годовщину Октябрьской революции

    (обновлено: )5602
    Как сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, Россия инициирует 137-е заседание, которое будет приурочено к 100-летию октябрьской революции.
    Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
    УНИАН

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины призвала Межпарламентский союз бойкотировать 137-ю ассамблею в Санкт-Петербурге относительно 100-летия октябрьской революции.

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    strana.ua
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    Об этом идет речь в обращении украинского парламента к членам Межпарламентского союза, которое поддержали 249 депутатов.

    "Россия инициирует 137-е заседание, которое будет приурочено к 100-летию октябрьской революции. Революции, которая принесла смерть и кровь в Украину. Наши коллеги из комитетов по иностранным делам и евроинтеграции подготовили проект обращения Верховной Рады к парламентам стран-членов Межпарламентского союза по поводу бойкота этого заседания", — цитирует LIGA.net первого вице-спикера Ирину Геращенко.

    Напомним, в четверг под Верховной Радой противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", зажгли файеры и дымовые шашки. Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

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