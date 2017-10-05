В Раде призвали бойкотировать годовщину Октябрьской революции

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины призвала Межпарламентский союз бойкотировать 137-ю ассамблею в Санкт-Петербурге относительно 100-летия октябрьской революции.

Об этом идет речь в обращении украинского парламента к членам Межпарламентского союза, которое поддержали 249 депутатов.

"Россия инициирует 137-е заседание, которое будет приурочено к 100-летию октябрьской революции. Революции, которая принесла смерть и кровь в Украину. Наши коллеги из комитетов по иностранным делам и евроинтеграции подготовили проект обращения Верховной Рады к парламентам стран-членов Межпарламентского союза по поводу бойкота этого заседания", — цитирует LIGA.net первого вице-спикера Ирину Геращенко.

Напомним, в четверг под Верховной Радой противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", зажгли файеры и дымовые шашки. Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.