Законопроект Порошенко содержит способ получения Донбассом особого статуса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий, говорится в скорректированном законопроекте, который был повторно внес президентом в Верховную Раду Украины в четверг.

Законопроект "о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован в Раде в среду и внесен Петром Порошенко как неотложный для рассмотрения. Документ предусматривал продление на один год действие закона об особом статусе для Донбасса. После этого ряд фракций, в том числе входящих в состав коалиции, заявили, что не поддержат продление особого статуса для Донбасса без определенных условий. После консультаций было принято решение внести изменения в законопроект.

"Установить, что… особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 названного закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины", — говорится в проекте.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.