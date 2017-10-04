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    Политика

    "Провокация России". Киев о надписях на консульстве в Польше

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (178)

    (обновлено: )48008
    Оскорбительные надписи появились на фасаде здания почетного консульства Украины в польском Жешуве. В МИД Украины сочли их "элементом гибридной войны РФ против Украины".
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины усмотрело "российскую провокацию" в появлении оскорбительных надписей на здании своего консульства в Польше.

    Rzeszow News сообщил в среду, что оскорбительные надписи появились на фасаде здания почетного консульства Украины в польском Жешуве. По данным издания, на стене здания неизвестные написали красной краской "Украина = ОУН-УПА", "Ваффен-СС Галичина".

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    "Относительно инцидента в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины — провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины", — написала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в Twitter.

    @Mariana_Betsa, 4 октября 2017

    Также она сообщила, что Киев уже обратился в связи с этим в МИД Польши. "Местная полиция оперативно отреагировала. Начаты следственные действия", — пишет Беца.

    @Mariana_Betsa, 4 октября 2017

    Власти Украины и ранее усматривали "российский след" в происходивших на ее территории ЧП. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией". При этом комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко. Глава комитета Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины.

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