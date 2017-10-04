Порошенко подписал секретное решение о военном-техническом сотрудничестве

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внес изменения в тайное решение о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое еще 13 сентября, которое определило изменения решения СНБО от 28 августа 2015 года.

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Содержание решения, как и перечень этих "отдельных государств", является тайным.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, секретарь СНБО Александр Турчинов назначен ответственным за его выполнение.

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Первоначальное решение СНБО "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" президент ввел в действие указом, подписанным в день принятия этого решения, 28 августа 2015 года. В мае того же 2015 года Кабинет министров Украины денонсировал подписанное в 1993 году соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с Петром Порошенко в конце сентября сообщил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину.