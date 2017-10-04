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    Порошенко подписал секретное решение о военном-техническом сотрудничестве

    (обновлено: )6301
    Президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое еще 13 сентября, которое определило изменения решения СНБО от 28 августа 2015 года.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внес изменения в тайное решение о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами, сообщает пресс-служба главы государства. 

    Визит Петра Порошенко в США
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    Как отмечается, президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое еще 13 сентября, которое определило изменения решения СНБО от 28 августа 2015 года.

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    Содержание решения, как и перечень этих "отдельных государств", является тайным.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования, секретарь СНБО Александр Турчинов назначен ответственным за его выполнение.

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    Первоначальное решение СНБО "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" президент ввел в действие указом, подписанным в день принятия этого решения, 28 августа 2015 года. В мае того же 2015 года Кабинет министров Украины денонсировал подписанное в 1993 году соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве.

    Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с Петром Порошенко в конце сентября сообщил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину

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