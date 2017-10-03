МИД требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России отменить призыв на военную службу в Крыму, говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и в г. Севастополь (Украина)", — говорится с вообщении.

"Обращаем внимание на то, что, согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", — заявили в МИД.

"Вынуждены констатировать очередное грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств", — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым.