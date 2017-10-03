Климкин собирается в Катар

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В среду, 4 октября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уедет с рабочим визитом Катар, сообщает во вторник пресс-служба МИД.

"Четвертого октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин совершит однодневный рабочий визит в Катар", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе пребывания в Дохе Климкин будет принят высшим политическим руководством Катара. Также запланирована его встреча с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Джасемом аль-Тани и государственным министром иностранных дел Катара Султаном аль-Мурейхи.

Как отмечается, основное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам активизации украино-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах.

Как сообщалось ранее, Катар упростил визовый режим с 80 странами, в том числе Украиной.